شاهد.. "راموس" يشعل تويتر بتغريدة

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كتبت: سارة جاب الله
عبر مدافع نادي ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس عن سعادتة بحصوله على فرصة جديدة للعب الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة اليوم الأربعاء على ملعب "الكامب نو".
وأشعل المدافع الإندلسي حماس جمهور ريال مدريد من خلال حسابه الرسمي بشبكةالتواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل ونشر تغريدة قائلاً:
" Ready! I love these games!" .
وكشف من خلالها عن حبه لخوض المواجهات ضد برشلونة "الكلاسيكو"، موضحا في الوقت ذاته بجاهزيته للدفاع عن الريال في
ويذهب راموس وأصدقاءة بالفريق إلى إقليم كتالونيا لمواجهة البارسا في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم "كوبا ديل راي" .
ويسعى ريال مدريد للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الكامب نو تريحه في موقعة الإياب في السانتياجو بيرنابيو لكي يتمكن في نهاية المطاف من الصعود للنهائي على اكتاف البارسا.
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