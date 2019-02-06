رئيس نادي سموحة يطالب بحكام أوروبيين لمباراة بيراميدز

المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة

الاسكندرية - سامح سعيد

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أن ناديه يطالب بوجود حكام اوروبيين في مباراة سموحة مع بيراميدز في بطولة الدوري العام .

وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات

خاصة للوفد أن نادي سموحة يثق في الحكام المصريين ولا مانع ابدا من وجود حكم مصري للمباراة لكن لو كان هناك حكام اجانب فلابد أن يكونالحكم اوربي وليس عربي من جنسية محددة .

وحول مقترح وجود قائمة مفتوحة للاندية في الموسم المقبل قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة : نرفض هذا الاقتراح بشكل قاطع ولا نوافق عليه لانه سيضر بالكرة المصرية و سيكون عامل من عوامل تراجعها حال تطبيقه .