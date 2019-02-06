دياز يصل إلى مصر لقيادة بيراميدز

رامون دياز كتب - وليد خليل وصل الأرجنتيني رامون دياز ، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز ، مساء اليوم الثلاثاء إلى مطار القاهرة من أجل قيادة تدريبات الفريق. تدريبات الفريق. واستقبله محمد العاصي المدير التنفيذي الجديد لنادي بيراميدز المدير الفني الأرجنتيني وتوجه إلى فندق الإقامة. ومن المنتظر أن يجتمع حسام البدري رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز مع رامون دياز وجهازه المعاون في الساعات الماضية لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالدوري.

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