رياضة | أحمد عفيفي يكشف عن أول مباراة سيقودها رامون دياز مع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عفيفي يكشف عن أول مباراة سيقودها رامون دياز مع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم بيراميدز عن تضارب منصب محمد جمال العاصي المدير التنفيذي الجديد للنادي مع عمله كوكيل لاعبين لبعض نجوم الأهلي مثل وليد أزارو وعلي معلول وجونيور أجايي.

وقال "عفيفي" في تصريحات تليفزيونية: "العاصي مسؤول تعاقدات في بيراميدز منذ فترة وفي نفس الوقت هو وكيل أعمال أزارو وأجايي ومعلول..ووكيل اللاعبين دائمًا ما يبحث عن مصلحة اللاعب وليس شيء آخر، وإذا كانت رغبة الوكيل شرقًا ومصلحة اللاعب غربًا سيذهب الوكيل غربًا مع لاعبه".

وأضاف "عفيفي": "محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي الجديد للنادي، سيمثل ببيراميدز في اجتماع الأندية يوم الأربعاء، موقفنا واضح ولم يتغير، ولكننا منفتحين ونرحب بالمناقشات".

وعن المدرب الجديد للفريق رامون دياز قال: " دياز سيقود الفريق في المباراة المقبلة أمام سموحة، والتعاقدات التي أبرمناها تهدف لمكاسب بعيدة المدى، نستهدف خلال الفترة المقبلة أن يكون بيراميدز فريق بطل، ودياز سيكون الرجل المناسب لتلك المرحلة".

وأتم تصريحاته: "أحمد حسن سيتواجد مع رامون دياز في الجهاز الفني الجديد".

وتعاقد بيراميدز مع رامون دياز لقيادة الفريق خلفًا لحسام حسن الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.