رياضة | باهر المحمدي يصدم الزمالك بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باهر المحمدي يصدم الزمالك بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف باهر المحمدي نجم الإسماعيلي بأنه ظلم في الزمالك وأكد أنه يفضل الاحتراف على اللعب للأهلي والزمالك.

وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " ظلمت في الزمالك بعد رحيل ميدو الذي تعرض للانتقاد بعد التعاقد معي ولم يقف أحد بجانبي".

وأضاف :"ميدو كان مؤمن بقدراتي وموهبتي ولكنه لم يستمر مع الزمالك طويلا".

وواصل: " لا أشجع الأهلي أو الزمالك وأشجع الإسماعيلي وأفضل الاحتراف الخارجي عن التعاقد معهم".

واستكمل : " مجلس إدارة الإسماعيلي وجماهيره لن يوافقوا على رحيلي للأهلي أو الزمالك وفخور بذلك".

واختتم المحمدي تصريحاته قائلا : " لم أصدق أنني انضممت لأول معسكر للمنتخب وقلت إني سأبذل جهدي في التدريبات من أجل الإنضمام مرة أخرى إليه ولم أصدق إني سجلت هدف في مرمى تونس".