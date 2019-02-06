رياضة | تركي آل الشيخ ينشر صورة جديدة لمدرب بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ ينشر صورة جديدة لمدرب بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المستشار تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز صورة تجمع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد، مع المدير التنفيذي للنادي محمد جمال العاصي. ووصل دياز إلى القاهرة مساء الأمس الثلاثاء لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للمقال حسام حسن. ونشر أل الشيخ صورة عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك وكتب :"الداهية والعاصي".

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