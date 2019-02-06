رياضة | رسميا.. إنبي يقدم شكوى ضد حكم مباراة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إنبي يقدم شكوى ضد حكم مباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة نادي إنبي رسمياً، تقدمها بشكوى ضد محمد الصباحي حكم مباراة الأهلي والتي انتهت لصالح الأخير بنتيجة 2-1 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي في تصريحات صحفية: "قررنا التقدم بشكوى ضد محمد الصباحي، كما نطالب بإعادة لقاء الأهلي بسبب الأخطاء".

وتابع: "رفعت لم يرتكب أي خطأ. لم يحصل على ركلة حرة مستحقة بل وحصل على بطاقة صفراء ثم طرد. ما هذا التربص، المساعد شريف عبد الله – الذي رفع رايته عقب هدف إنبي في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي – لم يكن على خط اللعبة".

وأشار: "الحكم ألغى هدفا صحيحا لإنبي وهدف الأهلي لم يكن صحيحا بسبب لمسة يد، لن نشارك في أي مباراة طرفها الصباحي. على اتحاد الكرة مراعاة مصالح الأندية".

يُذكر فأن النادي الأهلي قد فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأأهلي في تحقيق الفوز أمام فريق إنبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلي 36 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري، وست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

1- الزمالك 45 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 36 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة.

7- المصري 26 نقطة.

8- طلائع الجيش 25 نقطة.

9- سموحة 25 نقطة.

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.