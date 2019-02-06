رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. موعد كلاسيكو الريال وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. موعد كلاسيكو الريال وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأربعاء والموافق 6 فبراير 2019 عدداً من المواجهات النارية لعل أبرزها مباراة ريال مدريد وبرشلونة في ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا. وفيما يلي نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها: كأس الملك: - برشلونة × ريال مدريد: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت حفيظ دراجي الدوري السعودي: - النصر × القادسية: اليوم في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية 1 HD كأس ألمانيا: - هيرتا برلين × بايرن ميونيخ: اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة ARD Das Erste HD الدوري الإنجليزي: - إيفرتون × مانشستر سيتي: اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 كأس الاتحاد الإنجليزي: - وست بروميتش ألبيون × برايتون: اليوم في تمام الساعة الـ10:05 بتوقيت مدينة القاهرة كأس فرنسا: - فيلفرانش × باريس سان جيرمان: اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 6

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