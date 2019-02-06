شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي بن عطية يكشف سبب انضمامه للدحيل والان مع التفاصيل

الخليج 365_

قام نادي الدحيل القطري،بتقديم مدافعه الدولي المغربي المهدي بن عطية لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي اليوم.

وجاء ذلك بعد التعاقد مع في الميركاتو الماضي قادمًا من بطل إيطاليا نادي "يوفنتوس".

وقال بن عطية أثناء تقديمه "المحادثات كانت طويلة مع نادي الدحيل وأشكر خليفة خميس الذي سهل من تواجدي هنا وتواجدي في الدوحة أفضل بالنسبة لي وبالنسبة لعائلتي وأنا أريد تحقيق العديد من الأهداف مع نادي الدحيل".

وأضاف" تابعت ردود الأفعال لدي النقاد المغاربة خلال الفترة الماضية، ووجدت انتقادات لاذعة بسبب رفضي لمانشستر يونايتد وانتقال للدحيل، أنا أطلب فقط احترام قراري، لقد كان القرار الأفضل لي ولعائلتي، أنا أريد أن ينشئ أبنائي في بيئة إسلامية".

وأختتم " لا أعتقد أن انضمامي للدحيل سيقلل من فرصي في التواجد في المنتخب، هيرفي رينارد يعرفني جيدا، وهناك العديد من المغاربة يلعبون في الخليج ومتواجدين في المنتخب بشكل دائم".