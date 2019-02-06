شكرا لقرائتكم خبر عن انبي يطالب باعاده مباراه الاهلي والان مع التفاصيل

فاز اليوم نادى الاهلي المصري بقياده لاسيرتى علي نظيره انبي بهدفين لهدف نظيف .

و تم الغاء هدف صحيح براي من عبد الناصر محمد لانبي عن طريق رامى صبرى بداعي التسلل في الدقيقه الاخيره من زمن المباراة .

و طالب نادى انبي باعاده مباراه بسبب الهدف الملغي و طرد احمد رفعت كما طالب بعدم تحكيم محمد صباحي مجددا لأى مباراه يلعبها الفريق .

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