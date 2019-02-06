إبراهيموفيتش يهزم إنييستا في أمريكا

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الخليج 365- تقابل ثنائي برشلونة السابق أندرياس إنييستا لاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي وزلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية. وتواجد إنييستا مع فيسيل كوبي بجولته في أمريكا لخوض بعض المواجهات الودية، وهناك قابل جيوفاني وجوناثان دوس سانتوس بالأضافة للنجم السويدي. وشهدت الجولة الأمريكية مواجهة بين الفريق الياباني أمام لوس أنجلوس، والتي انتهت بفوز الفريق الأمريكي بأربع أهداف مقابل هدف لفيسيل كوبي.

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