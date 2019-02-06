بعد إعلان راتب دياز.. من هم أغلى 5 مدربين في الدوري؟

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أصبح الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز أغلى مدرب في تاريخ الأندية المصرية بعد أن أعلن تركي آل الشيخ مالك النادي القيمة المالية لتعاقده

فجر المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، رئيس هيئة الترفيه السعودية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن عن القيمة المالية لعقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز وجهازه المعاون خلال موسم ونصف، حيث أعلن أن الجهاز الفني سوف يحصل على 7 ملايين دولار بخلاف الامتيازات والمكافآت خلال فترة التعاقد التي قد تمتد لموسم ونصف. وفتح اعلان مالك نادي بيراميدز عن راتب الجهاز الفني لفريقه الباب للتعرف على الأعلي أجراً بين مدربي أندية الدوري المصري، ويكشف التقرير التالي أغلى 5 مدربين منهم:

دياز الأعلى أجراً يعد الجهاز الفني لبيراميدز هو الأعلى أجرًا في تاريخ الأندية المصرية، حيث تصل قيمة راتب المدرب الأرجنتيني وجهازه إلى 390 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 6 ملايين و850 ألف جنيه وهو رقم لم يحصل عليه أي مدرب في الدوري المصري حتى الآن. جروس يتفوق الجهاز الفني لفريق بيراميدز على

دياز الأعلى أجراً يعد الجهاز الفني لبيراميدز هو الأعلى أجرًا في تاريخ الأندية المصرية، حيث تصل قيمة راتب المدرب الأرجنتيني وجهازه إلى 390 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 6 ملايين و850 ألف جنيه وهو رقم لم يحصل عليه أي مدرب في الدوري المصري حتى الآن. جروس جروس يتفوق الجهاز الفني لفريق بيراميدز على الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، حيث يحصل الأخير على 2 مليون يورو سنويًا أي ما يعادل 40 مليون جنيه، ووفقا لهذه الأرقام فإن الجهاز الفني للقلعة البيضاء يحصل على 3 ملايين و350 ألف جنيه شهريًا وكان يتصدر قائمة المدربين الأعلى أجرًا في مصر حتى أعلن تركي آل الشيخ عن راتب الجهاز الجديد لفريقه. الجدير بالذكر أيضًا أن رئيس نادي الزمالك أعلن أن تركي آل الشيخ هو من تحمل راتب الجهاز الفني للفارس الأبيض التزاما بوعده لمجلس إدارة القلعة البيضاء أثناء حل أزمة توقيع عبد الله السعيد للزمالك، حيث اتفق آل الشيخ مع إدارة الزمالك على عدم تصعيد أزمة توقيع عبد الله السعيد للأبيض مقابل أن يتحمل تكاليف عقد المدرب الجديد، بالإضافة إلى دعم الفريق بصفقتين جديدتين وهو ما حدث بالفعل في عقد جروس، وكذلك التعاقد مع الثنائي التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الذي تم التعاقد معه خلال الموسم الماضي ومواطنه فرجاني ساسي الذي تم التعاقد معه من النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة وصلت قيمتها إلى 4 ملايين يورو. لاسارتي لاسارتي ويأتي في المرتبة الثالثة بقائمة الأجهزة الفنية الأعلى أجرًا في الدوري المصري الموسم الجاري جهاز الأوروجواياني مارتن لاسارتي الذي تعاقد معه مجلس إدارة الأهلي الشهر الماضي خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته بعد الفشل في التتويج ببطولة دروي أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية، حيث يحصل الجهاز الفني الجديد للقلعة الحمراء على مليون و500 ألف دولار سنويًا هو وجهازه الفني، بواقع 125 ألف دولار شهريًا، أي ما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه مصري في الشهر. يذكر أن باتريس كارتيرون كان يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 90 ألف دولار أثناء تدريب الأهلي ما يقرب من مليون و100 ألف دولار سنويًا. سيدومير يانيفيسكي سيدومير يانيفيسكي ويأتي الجهاز الفني للإسماعيلي في المركز الرابع حيث يتقاضى المدرب البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني للفريق 720 ألف دولار سنويًا بواقع 60 ألف دولار في الشهر، أي ما يعادل مليونا و50 ألف جنيه شهريًا بالإضافة إلى راتب الجهاز المعاون له. ايهاب جلال ايهاب جلال ويأتي الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقياد إيهاب جلال في المركز الخامس من حيث الأجهزة الفنية الأعلى أجرًا، حيث يبلغ الراتب الشهري لجلال وجهازه المعاون مليون جنيه بمجموع 12 مليون جنيه في السنة أي ما يعادل 680 ألف دولار سنويًا. كان تركي آل الشيخ قد أعلن عن تعيين جهاز فني جديد لفريق بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لاتحاد جدة السعودي، وذلك خلفًا للجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن الذي تمت إقالته بعد التعادل مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم 24 يناير الماضي والمؤجل من منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز. الجدير بالذكر أن الجهاز السابق لفريق بيراميدز بقيادة حسام حسن كان يتقاضى 2 مليون جنيه راتبًا شهريا بإجمالي 24 مليون جنيه في الموسم بما يعادل مليونا و350 ألف دولار سنويًا.

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