خالد الغندور يسخر من حكم مباراة الأهلى وإنبي

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تحرير:أحمد ثروت ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م
انتقد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق القرارات التحكيمية لمحمد الصباحى حكم مباراة إنبي والأهلي، حيث فاز المارد الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد بتروسبورت، من الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ13 من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "هدف سليم لإنبي لم يحتسب وعلى نفس الخط واليد سابقة ليس لها علاقة بالهدف الأول، بيد جيرالدو من البداية، وطرد إنبي بسبب اعتراضه على فاول، لم يحتسب لصالحه وهو فاول مليون في المية".
هدف سليم لإنبي لم يحتسب و علي نفس الخط و اليد سابقه ليس لها علاقة و الهدف الاول بيد جيرالدو من البداية و طرد انبي بسبب اعتراضه علي فاول لم يحتسب لصالحه و هو فاول مليون في الميه — Khaled El Ghandour (@khbondok4) 5 فبراير 2019 وكتب الغندور تغريدة أخرى: "التحكيم النهارده أكثر من رائع الصراحة". التحكيم
هدف سليم لإنبي لم يحتسب و علي نفس الخط و اليد سابقه ليس لها علاقة و الهدف الاول بيد جيرالدو من البداية و طرد انبي بسبب اعتراضه علي فاول لم يحتسب لصالحه و هو فاول مليون في الميه— Khaled El Ghandour (@khbondok4) February 5, 2019
وكتب الغندور تغريدة أخرى: "التحكيم النهارده أكثر من رائع الصراحة".— Khaled El Ghandour (@khbondok4)
التحكيم النهاردة اكثر من رائع الصراحة— Khaled El Ghandour (@khbondok4) February 5, 2019
وعن الاستوديو التحليلى لقناة أون سبورت، كتب الغندور: "كابتن أحمد الشناوي على أون سبورت هدف إنبي سليم وبالخط وكل حاجة".
وكتب أخرى: "إيه الحياد ده.. نفسي أبقى محايد كده.. الصراحة المقدمين محايدين".— Khaled El Ghandour (@khbondok4)
كابتن احمد الشناوي علي اون سبورت هدف انبي سليم و بالخط و كل حاجة— Khaled El Ghandour (@khbondok4) February 5, 2019
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