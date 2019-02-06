انت الان تتابع علي ماهر: طالبت «رفعت» بالاعتذار للحكم فقام بطرده! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م

كشف علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن السبب الذي أدى إلى طرد لاعب الفريق أحمد رفعت، في الدقيقة 48 من عمر مباراة الفريق البترولي أمام الأهلي مساء اليوم الثلاثاء. وحقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره إنبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليحقق بهذا الفوز دفعة معنوية جديدة في طريقه للدخول بقوة في دائرة المنافسة على قمة بطولة الدوري، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 36 نقطة.

وأوضح «ماهر» خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، أنه قام بتوبيخ رفعت بعد اعتراضه مع الحكم محمد الصباحي وتلقيه البطاقة الصفراء الأولى، وطالبه بالذهاب للأخير والاعتذار له، بعدها فوجئ بالحكم يطرد اللاعب. وعن أحداث اللقاء، أكد: «واجهنا فريقا كبيرًا وذاكرناه جيدا، وحتى الدقيقة