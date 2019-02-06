انت الان تتابع أمير مرتضى يسخر من فوز الأهلي على إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على الأداء التحكيمي، الذي ظهر به طاقم حكام مباراة الأهلي ونظيره إنبي، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي محمد الصباحي، وعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله، وعمرو رمضان حكمًا رابعًا، وسعيد حمزة وحسام الجلاد حكمًا خامسًا، والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين لهدف، محققًا فوزه الرابع على التوالي، ويواصل مطاردة بيراميدز صاحب المركز الثاني، والزمالك المتصدر.

ونشر المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة يظهر فيها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أمام غرفة الحكام، قائلًا: "من أمام غرفة حكام النادي الأهلي!!!". من أمام غرفة حكام النادي الأهلي!!! ???? pic.twitter.com/o0O8VvCTc6 — Amir Mortada