الان تتابع فيتوريا يعتمد أسماء أجانب النصر في الآسيوية.. وأبرز المبعدين موسى وأمرابط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت مصادر ل”الخليج 365” إن البرتغالي روي فيتوريا قد اعتمد أسماء أجانب الفريق التي سيشارك بها في دوري أبطال آسيا والتي سيلعب بها النصر بداية من مباراة الملحق المؤهل لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا حيث سيلاقي الفائز من مباراة استيكلول الطاجاكستاني وآجمك الأوزبكي والتي ستقام الثلاثاء القادم 12 فبراير 2019م على أن يلاقي النصر الفريق الفائز في الرياض يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019م.

وجاء في القائمة الحارس الأسترالي براد جونز ، والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا و لاعب خط الوسط البرازيلي فيكتور جوليانو والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

من جانبه تواجد النيجيري أحمد موسى بالعيادة الطبية للكشف على إصابته السابقة وذلك عقب غيابه الفترة الماضية بسبب وفاة والدته.

فيما واصل الدولي عبدالله الخيبري لاعب وسط النصر الجديد والذي تواجد في عيادة النادي مساء أمس لمواصلة علاجه بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب السعودي الأول حيث يسعى فيتوريا لتجهيزهما لمباراة الاهلي المقبلة.

ومن المنتظر وصول المدافع البرازيلي مايكون بيريرا اليوم بعد أن أنهت إدارة النصر إجراءات التوقيع معه رسمياً والمتوقع حضوره مباراة الفريق أمام القادسية ضمن الجولة الـ 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.