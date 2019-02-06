الامارات | الوحدة يقسو على «النمور»برباعية في 21 دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقسو على «النمور»برباعية في 21 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعبو الوحدة يحتفلون بالفوز الكبير. من المصدر

حقق فريق الوحدة فوزاً مستحقاً، أمس، على مضيفه اتحاد كلباء 4-2، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد العنابي 21 نقطة في المركز السادس، مقابل 18 نقطة لكلباء الثامن.

بدأت المباراة قوية، وظهر الوحدة بشكل مميز، ونجح في حسم النتيجة في الشوط الأول بأربعة أهداف في غضون 21 دقيقة. وكاد الوحدة يسجل هدف التقدم في الدقيقة الاولى بعد انفراد الأرجنتيني تيغالي لولا أنه فقد السيطرة على الكرة، رد عليها المجري جوجاك بكرة صاروخية في الدقيقة الخامسة ارتدت من القائم. وأضاع الوحدة التقدم بعد كرة قوية سددها حمدان الكمالي صدها البيرق (12)، ونجح أصحاب السعادة في افتتاح التسجيل (17) من ضربة جزاء سجلها البرازيلي ليوناردو بعد إعثار يحيى الغساني من قبل عبدالله تراوري.

وعاد تيغالي وسجل الثاني لأصحاب السعادة في الدقيقة 22 بعد أن تلقى كرة طولية انفرد بها بالمرمى، وسدد يسار حارس المرمى الذي كان عاجزاً عن التصدي لها، لقوتها ودقتها. وكاد الوحدة يسجل الثالث بعدها بدقيقتين لولا الاعثار الذي تعرض له ليوناردو، على الرغم من عدم احتساب أي خطأ لصالحه، وعاد الوحدة ليسجل الهدف الثالث عن طريق سلطان الغافري في الدقيقة 32 بعد كرة طولية تسلمها من ليوناردو سددها بشكل فني متقن إلى الشباك.

واستفاد الوحدة من تقنية الفديو وحصل على ضربة جزاء ثانية بعد اعثار المغربي مراد باتنة من قبل مايد راشد، تصدى لها باتنة، مسجلاً الرابع (38).

وقلص اتحاد كلباء النتيجة عن طريق البرازيلي راموس بتسديدة قوية من خارج الجزاء (72)، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني برأسية قوية (84).

الوحدة رفع رصيده

إلى 21 نقطة

في المركز السادس.