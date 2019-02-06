الامارات | العين يدشن إياب الدوري بتعادل مخيّب أمام «الصقور»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يدشن إياب الدوري بتعادل مخيّب أمام «الصقور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب العين البرتغالي روبيرو ظهر في مباراته الرسمية الأولى أمس. تصوير: نجيب محمد

سقط فريق العين في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فريق الإمارات في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الـ14 في انطلاق إياب دوري الخليج العربي، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة متقدماً للمركز الثاني، ومستفيداً من خسارة الجزيرة أمام شباب الأهلي، في المقابل وضع فريق الإمارات النقطة العاشرة.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف الجديد، البرتغالي روبين روبيرو، الذي تعاقد معه العين بديلاً للدولي المصري حسين الشحات، وظهر اللاعب بمستوى فني ومهاري وبدني مميز، وكان حلقة الوصل بين خطي الوسط والهجوم، في أكثر من فرصة، علاوة على محاولاته الهجومية المتكررة، إذ ارتطمت تسديدة بالعارضة في الدقيقة 70، بينما أبعد مدافع الإمارات سعد سرور تسديدة روبيرو من خط المرمى في الدقيقة 79.

وتأثر أصحاب الأرض بغياب رأس الحربة الصريح الدولي السويدي ماركوس بيرغ بداعي الإيقاف، (تراكم البطاقات الصفراء).

وجاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين اللذين رميا بثقلهما الهجومي منذ الدقائق الأولى من أجل خطف هدف مبكر، وكانت أخطر الفرص في الدقيقة السابعة حينما استلم مهاجم العين محمد خلفان كرة داخل الجزاء، سددها بصورة قوية لم يتمكن الحارس علي صقر من صدها لكنها اصطدمت بالعارضة وخرجت من الملعب.

ومع مرور الوقت هدأ إيقاع المباراة وانحصرت الكرة في وسط الملعب مع محاولات هجومية متقطعة من لاعبي العين الذين كانوا الأكثر استحواذاً على الكرة، ما ساعدهم على السيطرة على مجريات اللقاء لكن دون جدوى، بينما اعتمد لاعبو فريق الإمارات على الهجمات المرتدة بصورة رئيسة.