الامارات | اتحاد الجوجيتسو يبحث التعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يبحث التعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث اتحاد الجوجيتسو آفاق التعاون المستقبلي مع اللجنة الأولمبية الأردنية، والاتحاد الأردني للجوجيتسو، وذلك على هامش زيارة وفد من كلا الجانبين إلى مقر الاتحاد في أبوظبي.

واستقبل المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو، فهد علي الشامسي، الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية ناصر أيمن المجالي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

واستعرض الشامسي، خلال الاجتماع، تفاصيل البطولات والمواسم الرياضية التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إلى جانب الإنجازات الريادية التي نجح بتحقيقها في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية، والمشاركات العالمية القوية التي نجحت دولة الإمارات بحجز مكانها على منصة التتويج بها. وتطرق الجانبان إلى ضرورة التعاون المستقبلي، عبر تبادل الخبرات. وأثنى الشامسي على اللاعبين الأردنيين، بالنظر إلى النتائج القياسية، التي نجحوا بتحقيقها في مختلف المحافل، والمنافسات.