الامارات | العبدولي: قضاة الملاعب بحاجة لمزيد من التركيز

شكرا لقرائتكم خبر عن العبدولي: قضاة الملاعب بحاجة لمزيد من التركيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كايو وليما أمام مرمى دبا. الإمارات اليوم

اعتبر مدير الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة، جمعة حمدان العبدولي، احتساب ضربة جزاء لمصلحة الوصل في المباراة التي خسرها فريقه 2-1، أول من أمس، ضمن دوري الخليج العربي، بأنها لم تكن صحيحة. وقال «ليست كل لمسة يد تحتسب خطأ»، منوهاً إلى أن الكرة هي التي ارتطمت بيد اللاعب، ولم تكن مؤثرة.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «لم يقتصر ذلك على احتساب ضربة جزاء، بل كان هناك خطأ أثناء التنفيذ، ما تسبب في تقبل هدف غير صحيح قاد إلى الخسارة»، مضيفاً: «نحن لا نعترض على القرارات التحكيمية، لأنه لا فائدة منها، ولكن أقول إن قضاة الملاعب بحاجة لمزيد من التركيز».

وكان هدف الفوز الثاني للوصل قد أثار جدلاً كبيراً، بعد أن طالب لاعبو دبا الحكم محمد بن خادم بالعودة إلى تقنية الفيديو، خصوصاً أن لاعبين من الوصل دخلا منطقة الجزاء أثناء تنفيذ الركلة، واستفاد الوصل بشكل جوهري من وجودهما، لكن الأخير احتسبه لمصلحة اللاعب البرازيلي ليما.

من جهة أخرى، عبّر جمهور «النواخذة» عن ثقتهم بأن الفريق سينجح في نهاية المشوار بالبقاء إذا ما واصل اللعب بهذه الروح العالية، مؤكدين أن أداء الفريق تطور بشكل واضح، وسيكون بإمكانه استعادة النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة، حيث قال محمد الغيص لـ«الإمارات اليوم»: «فريقنا قدم أفضل مباريات الموسم، لكنه لم يكن موفقاً بالنتيجة، وبقليل من التوفيق سيستعيد الفوز». وقال عبدالعزيز محمد: «قرار حكم المباراة بخصوص ضربة الجزاء أثر نفسيا، ولولا ذلك لتمكن الفريق من الفوز».