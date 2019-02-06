الامارات | «دبي للرياضات البحرية» يتوّج أبطال صيد الأسماك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في مقره بالميناء السياحي، أول من أمس، حفل تتويج لأبطال منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك.
من جانبه، أكد مدير إدارة السباقات في النادي، هزيم محمد القمزي، أن أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام، سيشاركون في بطولة العالم 2019.
وكان المتسابق محمد عبدالله علي الحوسني أحرز المركز الأول في فئة كنعد (كيينغ فيش)، وفاز المتسابق عبدالله محسن علي إبراهيم بالمركز الأول في فئة «السكل».
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