الامارات | أسرة خليفة مبارك تمكث في ألمانيا شهرين لمرافقته في برنامج التأهيل

شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة خليفة مبارك تمكث في ألمانيا شهرين لمرافقته في برنامج التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب فريق النصر عامر مبارك، النقاب عن وجود والده ووالدته وشقيقته في ألمانيا لمرافقة شقيقه لاعب العميد والمنتخب الوطني، خليفة مبارك، الذي يخضع لبرنامج علاج وتأهيل في ألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب في كأس أمم آسيا (الإمارات 2019) الأخيرة.

وكان خليفة مبارك قد أجرى عملية جراحية ناجحة في وقت سابق بمستشفى بوغينهاوسن في مدينة ميونيخ، حيث ترافقه عائلته طوال برنامج العلاج الذي يستمر لشهرين.

يذكر أن خليفة مبارك تعرّض لكسر في الساق، بعد اصطدامه بالقائم، في محاولة لتشتيت الكرة خلال مباراة الأبيض وقيرغيزستان في دور الـ16 بكأس آسيا، والتي انتهت بفوز المنتخب 3-2.

وقال عامر مبارك لـ«الإمارات اليوم»: أسرتي سافرت إلى ألمانيا منذ فترة، لتكون رفقة خليفة مبارك أثناء العملية الجراحية، وستستمر هناك حتى ينتهي من برنامج التأهيل الذي يستمر لمدة شهرين.

وأضاف: خليفة بدأ بالفعل تنفيذ البرنامج التأهيلي بعد نجاح العملية الجراحية، وفور الانتهاء من تنفيذه سيعود إلى دبي ليُكمل المرحلة الثانية، ويمكن القول إن وضعه الصحي حالياً أفضل مما كان من قبل، حسب ما أخبرتني به الأسرة.

واعتبر عامر أن إصابة شقيقه مثلت خسارة كبيرة للمنتخب، ولنادي النصر على السواء، وقال: المنتخب تأثر، بلا شك، بعد غيابه، لأنه كان يُمثل عنصر الشباب في تشكيلة الفريق الوطني، وأداؤه في المباريات التي لعبها بكأس آسيا كان أكثر من ممتاز بشهادة الخبراء الذين كانوا يمنحونه درجة الإجادة الكاملة في كل المباريات، لكن الإصابة قدر لا يمكن لأي لاعب أن يفر منه، كما سيتأثر النصر بغيابه، لكن العميد لديه العديد من العناصر التي يمكن أن تعوض غيابه.

في جانب آخر، يرى عامر أن مسيرة المنتخب الوطني مقبولة، وليست سيئة بالقدر الذي يتم تصويره، خصوصاً أنه بلغ دور نصف النهائي، وقال: لا يمكن لأحد أن يُعلق على ردود فعل الجماهير، لأن ما يعنيها هو الانتصارات وتحقيق البطولات، لكن بالنسبة لي أرى أن وصول المنتخب إلى نصف النهائي، أمر ليس سيئاً، ويوازي ما حققه الأبيض في كأس آسيا بأستراليا عام 2015، مع الاختلاف البسيط في شكل خسارة الفريق والخروج من البطولتين.

وحول تعليقه على التشكيلة التي اختارها المدرب الإيطالي السابق زاكيروني، وهل كان يرى أن هناك عناصر كانت تستحق أن تدافع عن شعار الأبيض في الكأس القارية، قال: زاكيروني اختار التشكيلة الأفضل في التوقيت الذي أعلن فيه القائمة، ولا أعتقد أن هناك لاعبين كانوا أفضل من قائمة الـ23 التي شاركت في البطولة، لكن مسألة اختياراته في تشكيلة كل مباراة هو أمر يخص المدرب، وليس لنا عليه تعليق. يذكر أن عقد المدرب الإيطالي انتهى بنهاية مشوار الأبيض في البطولة وخروجه من المسابقة في نصف النهائي.

الرمادي راضٍ عن نقطة النصر

اعتبر مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن النقطة التي حصل عليها البرتقالي في لقاء النصر، أول من أمس، مرضية بالنسبة إليه، قياساً بظروف الفريق، بحسب ما قال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي انتهت 2-2 ضمن الجولة الـ14 في دوري الخليج العربي. وأكد الرمادي: افتقدنا في المباراة العديد من اللاعبين المهمين، أمثال حسن زهران وراشد مال الله الذي التحق بالخدمة العسكرية، بجانب غياب المدافع محمد يعقوب للإصابة وعادل هيرماش للإيقاف، لكن المكسب هو اللاعبون الشباب الذين دفعنا بهم في المباراة. وتحفظ الرمادي على أداء التحكيم، وقال إن المباراة شهدت العديد من أخطاء الصافرة.

بينات: «العميد» يفتقد الانسجام

شدّد مدرب النصر، الإسباني بينات سان خوسيه، على أن مشكلة الفريق الحالية افتقاده الانسجام، خصوصاً بعد مجيء ثلاثة عناصر جديدة في الميركاتو الشتوي، وأوضح في المؤتمر الصحافي: مستوى الأجانب الجدد رائع، لكنهم بحاجة إلى الوقت للانسجام.

وأوضح: في مجمل أدائنا أمام عجمان كانت الأمور في مصلحتنا، سواء على مستوى الأداء أو حتى النتيجة، لولا الخطأ الذي حدث في نهاية المباراة لخرجنا بنتيجة مستحقة، لكن في الوقت نفسه يجب ألا ننسى أننا واجهنا فريقاً قوياً، أرهقنا في الكثير من الأحيان.

- مدافع المنتخب

والنصر خضع لعملية

جراحية ناجحة في

ألمانيا، بعد تعرضه

لكسر في الساق

خلال «كأس آسيا»

الأخيرة.