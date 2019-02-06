شكرا لقرائتكم خبر عن «أوساكا» تتصدر التصنيف العالمى لتنس السيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت اليابانية نعومى أوساكا، بطلة أستراليا المفتوحة، تصدر التصنيف العالمى لتنس السيدات الصادر الثلاثاء.

ولم يشهد التصنيف العالمى أى تغيير فى المراكز الخمسة الأولى، بينما كان التغيير الوحيد فى المراكز العشرة الأولى هو ارتقاء البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى المركز التاسع عالميًا، بعد وصولها إلى نصف نهائى بطولة سان بطرسبرج المفتوحة، بينما تراجعت الدنماركية كارولين فوزنياكى إلى المركز العاشر. كما تقدمت أنستازيا سيفاستوفا إلى المركز الـ12 عالميًا، وارتقت آشلى بارتى إلى المركز 13 عالميًا، فى الوقت الذى تراجعت فيه الروسية داريا كاساتكينا إلى المرتبة 14 عالميًا.

فى شأن آخر، انسحبت كارولين فوزنياكى من تمثيل الدنمارك فى منافسات كأس الاتحاد ضمن المجموعة الأولى الخاصة بقارتى أوروبا وأفريقيا، حيث من المنتظر أن تواجه الدنمارك كلا من بولندا وروسيا.

يأتى انسحاب فوزنياكى بسبب المرض الذى عانت منه فى نهاية العام الماضى، والذى يجبرها على المشاركة فى عدد بطولات أقل هذا الموسم. وتحتاج فوزنياكى إلى المشاركة فى نسختين من كأس الاتحاد من أجل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، بينما لم تشارك الدنماركية سوى فى بطولة واحدة عام 2015، وبالتالى من المنتظر أن تستأنف على قرار الاتحاد الدولى للتنس فى المحكمة من أجل المشاركة فى الأولمبياد.

وشاركت فوزنياكى فى بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة، وودعت من الدور الثالث بالخسارة أمام الروسية ماريا شارابوفا، ولن تشارك فى فبراير الجارى سوى فى بطولة واحدة فقط هى دبى، قبل المشاركة فى بطولتى إنديان ويلز وميامى فى مارس المقبل.

فى سياق آخر، ينتظر لاعب التنس الإسبانى المخضرم ديفيد فيرير تحقيق رقم رائع فى مسيرته الاحترافية، عندما يبدأ مباراته الأولى فى بطولة بوينس أيرس الأرجنتينية لكرة المضرب، الأسبوع المقبل.

وخاض الإسبانى 1099 مباراة فى مسيرته الاحترافية، تمكن خلالها من الفوز فى 727 لقاء، وخسر 372 مواجهة أخرى، ويستعد لخوض مباراته رقم 1100 فى بوينس أيرس، لينطلق بعدها إلى بطولتى أكابولكو وبرشلونة، قبل إنهاء مسيرته عقب المشاركة فى بطولة مدريد.

وفى حوار مع صحيفة «La Nacion» الأرجنتينية، قال «فيرير»: «كل هذه المباريات تسببت فى شعورى بالألم عند الاستيقاظ فى كل صباح، ولكن هذه هى مسيرتى، عندما أنظر إلى الوراء أشعر بأننى كنت محظوظًا بعدم التعرض لإصابات كبرى، وحافظت على مستواى العديد من السنوات».