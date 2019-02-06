شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «ميلان»: أصبحنا فريقاً مميزاً بفضل «جاتوزو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد باولو سكارونى، رئيس نادى ميلان، بما يقدمه الإيطالى جينارو جاتوزو، المدير الفنى لـ«روسونيرى»، مع الفريق خلال الموسم الحالى.
وقال «سكارونى»، فى تصريحات أبرزها موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى: «لقد أصبحنا فريقاً بفضل (جاتوزو)، كما أنه يمنح (ميلان) الكثير بسبب شخصيته الرائعة».
وأضاف: «(بيونتيك) سجل الكثير من الأهداف برفقة (جنوى) و(كراكوف)، ونأمل أن يستمر فى التألق مع (ميلان)». وتابع رئيس «روسونيرى»: «سعيد جداً بالاندماج السريع لـ(باكيتا) و(بيونتيك) فى الفريق، بعد أن تعاقدنا معهما فى الميركاتو الشتوى».
وحول انتقال الأرجنتينى جونزالو هيجواين إلى تشيلسى، أوضح: «من المحزن أنه لم ينجح فى العمل معنا، ولكن هذا الأمر يحدث عادة».
واختتم «سكارونى» تصريحاته: «(دوناروما).. لقد أنقذ الكثير من الكرات لصالح (ميلان) فى الفترة الأخيرة، وأتمنى أن يستمر فى مساعدة الفريق».
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