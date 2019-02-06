شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الفرنسية تسلط الضوء على طائرة «سالا» المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الفرنسية الضوء على العثور على الطائرة المنكوبة للمهاجم الأرجنتينى إيمليانو سالا، مهاجم نانت السابق.

وأبرزت صحيفة «لو فيجارو» العثور على الطائرة، وجاء عنوانها «معرفة مكان سقوط الطائرة التى كانت تحمل مهاجم نانت إيمليانو سالا».

فيما جاء عنوان صحيفة «لو باريزيان»: «العثور على طائرة سالا فى قاع بحر المانش»، وكتبت صحيفة «ليكيب»: «العثور على جثة فى الطائرة المنكوبة».

وأعلنت صحيفة «ميرور» الإنجليزية العثور على جثة داخل حطام طائرة اللاعب إيمليانو سالا الغارقة فى بحر المانش، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن العثور على أجزاء من الطائرة المنكوبة، فيما لم تتحدد هوية الجثة عما إذا كانت للمهاجم الأرجنتينى أو قائد الطائرة.

واختفت طائرة الأرجنتينى إيمليانو سالا، مهاجم نانت الفرنسى، بالقرب من أحد شواطئ مدينة «نورماندى» الفرنسية يوم 21 يناير الماضى.

وكان إيمليانو سالا، مهاجم نانت الفرنسى، فى طريقه إلى إنجلترا لبدء مشواره مع نادى كارديف سيتى، الذى أعلن التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 18 مليون جنيه إسترلينى كأغلى صفقه فى تاريخ النادى.

وكان العديد من نجوم كرة القدم طالبوا السلطات باستمرار عملية البحث عن «سالا»، وعلى رأسهم ليونيل ميسى قائد منتخب الأرجنتين ونادى برشلونة الإسبانى.

وكتب ميسى، فى حسابه على إنستجرام: «طالما أن هناك إمكانية، بصيص أمل، نطلب منكم رجاءً ألا توقفوا البحث عن إيمليانو، كل القوة لعائلتك وأصدقائك»، وجاءت مناشدة ميسى بعدما توسل والد سالا ولاعبون، بينهم مواطنه لاعب بوردو الفرنسى فالنتين فادا والمهاجم الأوروجويانى لنادى ليجانيس الإسبانى دييجو رولان، السلطات لتواصل البحث.

ووفقاً لقاعدة بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية حيث الطائرة المفقودة مسجلة، يحمل إبوتسون رخصة خاصة بريطانية حصل عليها على أساس شهادة صدرت عام 2014 تسمح له بقيادة طائرة من محرك واحد.