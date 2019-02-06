شكرا لقرائتكم خبر عن «بن عرفة» يطلب تعويضاً مالياً من سان جيرمان بسبب العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسى حاتم بن عرفة، لاعب باريس سان جيرمان السابق، مقاضاة النادى الفرنسى والمطالبة بتعويض مالى كبير.

وانضم النجم الفرنسى إلى باريس سان جيرمان عام 2016، لكنه همش خارج التشكيلة من إبريل 2017 حتى انتهاء عقده فى نهاية الموسم الماضى.

وفقا لموقع «سكاى نيوز»، فإن جان جاك برتران، محامى اللاعب، قال، فى تصريحات لـ«فرانس برس»، إن بن عرفة (31 عاما) قدم شكواه أمام إحدى محاكم باريس، الأسبوع الماضى.

وكشفت صحيفة «جورنال دو ديمانش»، الفرنسية، أن بن عرفة قال فى شكواه إن نادى العاصمة عاقبه وهمشه بعد أن تحدث مع أمير قطر تميم بن حمد مباشرة، كونه ممول النادى، وأكد له عدم وجود تواصل مع رئيس النادى ناصر الخليفى، وهو ما تسبب فى إبعاده عن تشكيل الفريق والمشاركة بالمباريات.