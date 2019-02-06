شكرا لقرائتكم خبر عن «جلال» يعالج أخطاء المصرى قبل الجولة الـ٢٢ من الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، عن حلول سريعة للأزمات التى تواجه الفريق خصوصا إضاعة الفرص التى أضاعت على الفريق فرصة الفوز على الاتحاد السكندرى، الإثنين، بعدما كان متقدما حتى الدقيقة 92 التى شهدت إدراك زعيم الثغر التعادل بسبب الأخطاء الدفاعية للفريق البورسعيدى، وقرر جلال وضع برنامج تدريبى مكثف للاعبين خلال الفترة المقبلة لعلاج الأخطاء وتجهيز اللاعبين جيدا لمواجهة مصر المقاصة المقررة يوم 14 فبراير الجارى، ضمن الجولة الثانية والعشرين للدورى، ويعود الفريق لخوض التدريبات مساء اليوم، الأربعاء، بعد الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للاعبين لمدة 24 ساعة، ويخوض الفريق مباراتين وديتين مع فريقى جمارك بورسعيد أحد أندية الدرجة الثالثة، وسيدى سالم أحد أندية مجموعة بحرى بالدورى الممتاز غدا الخميس والجمعة المقبل على الترتيب، وفضل المدير الفنى خوض الفريق تجربتين وديتين بهدف إكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات وزيادة التناغم والانسجام فيما بينهم قبل مباراة الفريق المقبلة بجانب تجربة الصفقات الجديدة.

من جانبه، قال إيهاب جلال، المدير الفنى، إن فريقه أضاع فوزا غاليا وفى المتناول أمام الاتحاد السكندرى، مؤكدا رضاه التام عن أداء اللاعبين.

وأضاف إيهاب جلال: «فقدنا نقطتين ثمينتين فى مشوارنا نحو دخول المربع الذهبى»، مؤكدا أن لاعبيه أضاعوا عدة فرص كانت كفيلة بإنهاء المباراة مبكرا.

وأشار إلى أن فريقه لم يستطع استغلال الفرص السهلة التى أتيحت للاعبين فى شوطى المباراة، خاصة الشوط الأول، وعدم الالتزام بفرض الرقابة على اللاعب عمار حمدى كان وراء التعادل.

وتابع: «إن فترة التوقف القادمة التى تمتد إلى 10 أيام ستكون مفيدة للفريق، لاسيما أن هناك بعض اللاعبين شعروا بالإجهاد مثل سعيدو سمبورى، وكذلك عمر كمال، بجانب إسلام عيسى الذى أصيب بشرخ فى أصبع قدمه اليسرى».

من ناحية أخرى، قام أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، يرافقه محمد فضل مدير بطولة الأمم الأفريقية «مصر 2019»، وعدد من مسؤولى إدارة الإعلام والتسويق بالكاف بجولة تفقدية لاستاد النادى المصرى، حيث قام الوفد بتفقد المكان المخصص للمركز الإعلامى، وكذا المكان الذى سيتم تخصيصه للإعلاميين بالمدرج البحرى ليكون بالقرب من القا عة المخصصة للمؤتمر الصحفى، وكذلك منطقة «الميكس زون» المخصصة لإجراء اللقا ءات الصحفية والتليفزيونية مع

لاعبى الفرق والأجهزة الفنية، بالاضافة إلى الأماكن المخصصة للكاميرات التليفزيونية.