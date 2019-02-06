شكرا لقرائتكم خبر عن «نور» تحصد لقب «كلافيلاند» الدولية للإسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوجت نور الطيب، لاعبة المنتخب الوطنى الأول للإسكواش، بلقب بطولة «كلافيلاند» الدولية، التى أقيمت خلال الفترة من 31 يناير حتى 4 فبراير الجارى، والبالغ مجموع جوائزها 51 آلف دولار. وحصدت «الطيب» اللقب عقب فوزها على نظيرتها الويليزية «تيسنى ايفانز» بنتيجة 3- 1. وجاءت نتائج الأشواط كالآتى: «11- 5، 11- 7، 9- 11، 11- 9». تأتى نتائج نور الطيب وتفوقها تأكيدا على ريادة مصر للعبة الإسكواش وحصد المصريين كافة الألقاب العالمية والدولية. يُذكر أن محمد أبوالغار، لاعب منتخب مصر للإسكواش، تُوج الأحد الماضى بلقب بطولة موتور سيتى المفتوحة للإسكواش، التى أقيمت فى أمريكا.

ونجح «أبوالغار» فى الفوز على البيروفى دييجو إلياس بنتيجة 3- 2 فى المباراة الماراثونية التى جمعت بينهما بنهائى البطولة. وجاءت نتائج الأشواط فى المباراة كالآتى: 5- 11، 11- 6، 11- 3، 4- 11، 11- 8، واستغرق اللقاء حوالى 63 دقيقة.