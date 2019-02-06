شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يقود تدريبات بيراميدز اليوم استعداداً لسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى الجديد لبيراميدز، تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء، بعد وصوله القاهرة، الثلاثاء، لبدء مهمته مع وصيف الدورى الممتاز، استعداداً لمواجهة سموحة يوم 14 فبراير الجارى بالدورى الممتاز، واجتمع حسام البدرى، رئيس إدارة الكرة، بالمدرب الأرجنتينى داخل مقر إقامته الثلاثاء، للترحيب به وتوضيح بعض الأمور الخاصة بالفريق، وينتظر أن يستهل المدرب الأرجنتينى مهام عمله بجلسة مع اللاعبين قبل بدء المران للتعرف بهم وتعريفهم بالجانب الفنى الجديد الذى يستلم مهام عمله رسميا اليوم، بجانب إطلاعهم على طريقة وأسلوب عمله.

من جانبه، قال أحمد عفيفى، المتحدث الرسمى باسم بيراميدز، إن الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى الجديد للفريق، أصبح أغلى مدرب فى تاريخ الكرة المصرية، بعد التعاقد معه مؤخرا. ومن جانبه، نشر تركى آل الشيخ، مالك النادى، صورة له مع دياز، وطالبه بالتركيز فى المرحلة المقبلة، ورد دياز بتوجيه رسالة إلى آل الشيخ، ونشر المدرب الأرجنتينى، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «بفضل استقبال تركى آل الشيخ والاستعداد سنقدم أفضل ما لدينا حتى يكون بيراميدز فريقًا رائعًا»، ولم يعلن بيراميدز قيمة التعاقد مع دياز، أو الراتب الشهرى. وسادت حالة من الارتياح بعد فوز بيراميدز على الداخلية بثنائية دون رد، الإثنين، فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز، تحت قيادة مؤقتة للمدير الفنى أحمد حسن، ليرفع الفريق رصيده إلى 42 نقطة فى المركز الثانى بفارق 3 نقاط خلف الزمالك، وإن كان الأخير خاض 3 مواجهات أقل من ملاحقه.

وكان تركى آل الشيخ، مالك النادى، أعلن إقامة احتفالية ضخمة فى شهر يوليو المقبل، بمناسبة مرور عام على إنشاء النادى، بجانب إقامة أكاديميات متخصصة لتطوير المواهب، بخلاف التفكير فى بناء استاد للفريق.