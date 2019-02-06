شكرا لقرائتكم أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 5 / 2 / 2019 .. كواليس وأسرار الصوت العالى فى غرفة لاعبى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 5 / 2 / 2019 أحداثًا كثيرة كان بطلها المباراة التى خاضها الفريق فى بطولة الدورى الممتاز على حساب انبى بهدفين لهدف لينتزع نقاط المباراة الثلاث.

أحداث مشتعلة داخل غرفة خلع ملابس الأهلي بعد ثنائية إنبى

أحداث ساخنة شهدتها غرفة خلع ملابس فريق الأهلى عقب انتهاء مباراة إنبى مساء اليوم رغم فوز المارد الأحمر بهدفان مقابل هدف.

وكان حسام عاشور قائد النادي الأهلي بطل الأحداث الساخنة بعد قيامه بتعنيف لاعبي فريقه عقب المباراة بسبب التهاون في الدقائق الاخيرة قائلا لهم :"هوا كل ماتش كدا نحرق اعصابنا ونكسب بالعافيه..لازم نتعادل عشان نفوق الوضع ده مش نافع واحنا اللي هنخسر في الاخر".

وظهر صوت حسام عاشور من غرفة تغيير الملابس واضحآ وسط سكوت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمد يوسف المدرب العام في إشارة إلى قناعتهم بحديث الكابتن وضرورة تحسين الأداء فى المباريات المقبلة لتجنب أى نتيجة سلبية .

نزلة برد تبعد هشام محمد عن مواجهة انبى

استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الاورجوياني مارتن لاسارتي هشام محمد لاعب وسط الفريق من مواجهة انبي المقرر انطلاقها بعد قلبل في الدوري العام.

جاء استبعاد هشام محمد لتعرضه لدور برد شديد وسخونية الامر الذي يتعذر معه دخوله قائمة المباراة.

وتضم قائمه الاهلي بعد استبعاد هشام محمد 18 لاعبا هم: شريف إكرامى ومحمد الشناوى وسعد سمير ومحمد هانى، وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلى معلول وحسام عاشور، وناصر ماهر وعمرو السولية وكريم نيدفيد وجيرالدو وحسين الشحات، وصلاح محسن وجونيور أجايى ورمضان صبحى وأحمد حمودى وباسم على.

هدية غريبة من رمضان صبحي لبدلاء الأهلي خلال مواجهة إنبي

لفت رمضان صبحى لاعب الأهلي الأنظار إليه قبل المواجهة التى يخوضها فريقه حاليا أمام إنبي عندما قام بتوريع الحلوي على زملائه بالفريق المتواجدين على دكة البدلاء.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي على ستاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



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مباردة إعلام المصريين تتصدر مشاهد مباراة الأهلي وإنبي

حقق فريق الاهلي فوزاً صعباً بهدفين لهدف على إنبي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، باستاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز .

سجل ثنائية الاهلي أيمن اشرف وجونيور أجاي فيما سجل محمود قاعود هدف إنبي.

لاسارتي: فرحان بالأهلي والدوري فى الملعب

أعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على إنبي بهدفين مقابل هذف في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"البداية كانت متكافئة بين كلا الفريقي، عقب ذلك نجحنا في السيطرة على المباراة" ، وتابع: "المنافس نجح في أن يتسبب لنا في بعض المشاكل وكان من الممكن أن نسجل أهداف أخرى، لكن ذلك لم يحدث، والمنافس كان ندا قويا لنا.

وواصل "الضربات الثابتة لإنبي تسببت قي بعض المشاكل لنا، وأعتقد اننا ارتكبنا الأخطاء التي أدت لذلك" ، وأشار :"كان المنافس أفضل منا في بعض الدقائق وأضعنا فرص للتهديف كان من الممكن أن ننهي المباراة بعدد أكبر من الأهداف".

وتابع "محمد هاني لاعب مهم بالنسبة لنا، والتغيير في الناحية الدفاعية يجعلنا نفقد تدعيم الجانب الهجومي، وعقب خروجه هبط مستوانا، كما أن إصابة هاني حرمتنا من الشق الهجومي والدفع برمضان صبحي".

وأتم "المشوار في المناقسة على الدوري لا يزال طويلا، ونفكر في كل مباراة علي حدة.

الأهلى يحقق المراد بالفوز على انبى

حقق فريق الاهلي فوزاً صعباً بهدفين لهدف على أنبي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، باستاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز .

سجل ثنائية الاهلي أيمن اشرف وجونيور أجاي فيما سجل محمود قاعود هدف أنبي

ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة وله مباراة مؤجلة ، فيما تجمد رصيد أبي عند 21 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر وواصل الاهلي رحلة الزحف نحو قمة الدوري.