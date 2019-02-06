شكرا لقرائتكم أمير يقذف جبهة عبد الحفيظ : من أمام غرفة حكام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك من تواجد سيد عبد الحفيظ واجرائه تصريح تلفزيونى أمام غرفة الحكام بمباراة فريقه أمام انبي اليوم، عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وفاز الزمالك على نظيره انبى بهدفين لهدف فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر ببطولة الدورى الممتاز.

وكتب أمير عبر حسابه : "من امام غرفة حكام الأهلى"

وكانت حالة من الشد والجذب خلال الفترة الماضية بين سيد عبد الحفيظ وأمير مرتضى بسبب تصريحات الطرفين حول التحكيم.