شكرا لقرائتكم أحمد رفعت يشرح كواليس طرده أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد رفعت صانع ألعاب إنبي بيانا عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور "انستجرام" لتوضيح أسباب طرده في مباراة الأهلي التي جمعت الفريقين بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر بالدوي والتى أنتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف. وقال رفعت في بيانه إنه ذهب للاعتذار لحكم مباراة الأهلي قائلا:"معلش يا كابتن" ليتعرض للانذار الثاني ثم يتم طرده حيث قال استفسرت من الحكم فقال له:"متطبطش عليا".

رفعت

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد رفعت يشرح كواليس طرده أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.