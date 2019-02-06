شكرا لقرائتكم "الملز" يعود لاستضافة المباريات بعد تجهيز أرضيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زادت شكاوي اللاعبين والمدربين وإدارات الأندية من أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، بعدما تسبب الملعب بإصابة عدد من اللاعبين في ظل وجود أرضية مليئة بالحفر.

وغاب ملعب "الملز" عن استضافة المباريات، بعد آخر لقاء أقيم على أرضيته في 14 ديسمبر الماضي بين النصر والرائد، وتم الإعلان عن إعادة زراعته ليكون جاهزا خلال أقل من شهر.

وشكلت الهيئة العامة للرياضة لجنة للتحقيق في أرضية استاد الملك فهد الدولي "الدرة"، وأعلن في 22 يناير الماضي أن المشكلة لم تكن حصرا على ملعب "الدرة" بل أن أرضية استاد "الملز" وقعت في الأخطاء ذاتها، مما أدى إلى تأخير جاهزيته إلى الخامس من فبراير الحالي.

وتفقد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، يوم الاثنين، أرضية ملعب "الملز" للوقوف على جاهزيتها، وأرجت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم عدة تعديلات على جدول مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسيستضيف مباراة النصر والقادسية في الجولة 19 يوم الأربعاء.