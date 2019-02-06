شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يطالب بإعادة مباراة الأهلى ويشكو الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبى، أنه تم تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمد الصباحى الذى أدار مباراة فريقه أمام الأهلى اليوم، الثلاثاء، بعد إلغائه هدفا صحيحا للفريق - على حد قوله - وطرده لأحمد رفعت فى مباراة الأهلى فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر للدورى الممتاز، التى انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وقال مدير الكرة بإنبى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تمت المطالبة فى الشكوى بعدم تحكيم الصباحى لأى مباراة طرفها الفريق البترولى بعد أحداث مباراة الجولة الثالثة عشر بالدورى.

وأوضح مدير الكرة بإنبى أنه تمت المطالبة بإعادة المباراة، مُعلقاً: "رفعت لم يخطئ من فاول لصالحه لإنذار ثم طرد.. ما هذا التربص بنا.. وطالبنا بالعودة لأحداث المباراة من أجل إعادتها".

واستطرد عبد الناصر محمد تصريحاته: "استعنا أيضا فى شكوانا بموقف الصباحى مع لاعب الأهلى موقفه مع إنبى"، موضحا أن الهدف الذى أحرزه إنبى صحيح لكن الصباحى لم يحتسبه، وقال: "المساعد شريف عبد الله لم يكن على خط اللعبة".