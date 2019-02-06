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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دياز يصل القاهرة لتدريب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رامون دياز، المدير الفنى الجديد لبيراميدز، مطار القاهرة منذ قليل، تمهيدا لبدء مهمته الجديدة مع الفريق وكان فى استقباله محمد جمال العاصى المدير التنفيذى الجديد للنادى.
ويقود رامون دياز تدريبات بيراميدز عقب عودة اللاعبين للمران غدا بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، بعد الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين فى مسابقة الدورى الممتاز.
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