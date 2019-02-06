شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 5 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 5 / 2 / 2019 يأتى فى مقدمتها فوز الأهلى على إنبى بهدفين لهدف فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدورى.

صور.. تكريم النادى الأهلى فى اليوبيل الذهبى لـ"الدفعة 54 حربية"

كرمت الدفعة 54 حربية النادى الأهلى خلال الحفل الذى أقامته فى أحد فنادق القاهرة بمناسبة اليوبيل الذهبى الخاص بها.وكانت اللجنة العليا للدفعة 54 حربية برئاسة اللواء زكريا سراج الدين قد وجهت الدعوة للأهلى لحضور حفل اليوبيل الذهبى لها؛ من أجل تكريمه بصفته نادى القرن الأفريقى وثانى أكثر الأندية تتويجا بالبطولات القارية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الدور الوطنى المشرف للنادى الأهلى. وحضر الحفل المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى، حيث تسلم درع الدفعة 54 حربية نيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، فى حضور كل من إبراهيم الكفراوى ومحمد الجارحى ومحمد سراج الدين أعضاء مجلس الإدارة. وكان حفل اليوبيل الذهبى للدفعة 54 حربية قد شهد حضور نخبة كبيرة من الشخصيات العامة وأسر قيادات القوات المسلحة الذين ساهموا فى إنجازات مصر؛ من بينهم أسرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ممثلة فى كريمته هدى عبد الناصر.

تكريم الاهلي

الأهلى ينسق مع الاتحاد الدولى والأفريقى للسلة قبل استضافة "الأفروليج"

واصلت اللجنة العليا المنظمة لمباريات بطولة أفريقيا لكرة السلة بالنادى الأهلى عقد اجتماعاتها استعدادًا لانطلاق المباريات، التى تقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادى بالجزيرة، أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث يستضيف الأهلى مباريات المجموعة الثالثة من دور الستة عشر للبطولة الأفريقية "الأفروليج". واجتمعت اللجنة، برئاسة جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة، مع رؤساء اللجان، لمناقشة آخر ترتيبات وصول الفرق المشاركة فى البطولة، والتأكيد على الانتهاء من كل الأمور المطلوبة، من حيث تجهيز صالتى الأمير عبد الله الفيصل والشهداء، لاستقبال المباريات والتدريبات، مع توفير خدمة الإنترنت لأعمال التسجيل والإحصاء والبث، وكذلك توفير مولدات كهرباء وغيرها من أعمال الصيانة والأمن الصناعى والخدمات الطبية وغيرها.

الأهلى يواصل مسيرة الزحف نحو القمة بثنائية فى إنبى

حقق فريق الأهلى فوزاً صعباً بهدفين لهدف على إنبى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.سجل ثنائية الاهلى أيمن اشرف وجونيور أجاى، فيما سجل محمود قاعود هدف أنبي

ورفع الأهلى رصيده إلى 36 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد إنبى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الثالث عشر، وواصل الأهلى رحلة الزحف نحو قمة الدوري.

ولعب الأهلى بتشكيل مكون من: محمد الشناوى - محمد هانى – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – على معلول، عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا وجونيور أجاى.

س & ج.. هل ينجح الأهلى فى تمديد عقود الثنائى معلول وأجاى؟

ملف مهم وشائك بدأ الأهلى فى مسك خيوطه، وهو التجديد لثنائى الفريق المتألق التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى، فى ظل انتهاء عقديهما مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى يحق لهما التوقيع لأى ناد مجاناً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ما هو موقف معلول وأجاى من التجديد للأهلى ؟

يرحب الثنائى على معلول والنيجيرى أجاى بتجديد عقديهما مع الأهلى فى ظل ارتياحهما الشديد مع الفريق الأحمر، وتأقلمهما الواضح مع زملائهم وارتباطهما بجماهير الأهلى، ورغبتهما فى تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء، لكن فى نفس الوقت طلب الثنائى تقديرهما بالشكل الذى يلائم عطائهما للفريق الأحمر.

وماذ عن عرض الأهلى لتجديد عقدى معلول وأجاى؟

عرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، على ثنائى الفريق التونسى على معلول، والنيجيرى جونيور أجاى الحصول على 28 مليون جنيه سنويا، بواقع 14 مليون لكل منهما قى الموسم الواحد.

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