شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والشمس فى كأس مصر لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 32 /27، فى إطار دور الـ 16 بكأس مصر للموسم المحلى 2018 /2019، كما شهد هذا الدور فوز كل من: الشمس على أصحاب الجياد 20/6، والجزيرة على سبورتنج 30 /27 .

فيما تقام مباريات دور ربع النهائى يوم 5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من: الأهلى مع 6 أكتوبر، والشمس مع الزهور، والمعادى مع الطيران، والجزيرة مع عمال قنا .