سوبر كورة يكشف تفاصيل الأحداث الساخنة فى غرفة خلع ملابس الأهلى بعد ثنائية إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث ساخنة شهدتها غرفة خلع ملابس فريق الأهلى عقب انتهاء مباراة إنبى مساء اليوم، رغم فوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف. لمتابعة تفاصيل الأزمة الرابط التالى..

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