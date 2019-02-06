استقبل 6 أهداف في 6 مباريات.. «أهلي» الشوط الثاني في خطر

اليوم الجديد
استفاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خلال الفترة، الماضية، بعدما حقق أربع انتصارات متتالية بمباريات الدوري الممتاز، آخرها اليوم، أمام إنبي.
وحقق الأهلي فوزًا على إنبي بهدفين لهدف، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 للبطولة.
ويعاني الأهلي في الفترة الأخيرة من أزمة انخفاض المستوى في الشوط الثاني، والتي تؤدي لاستقباله للأهداف.
وكان بإمكان الأهلي تسجيل المزيد من الأهداف في شوطي المباراة، لو لا استهتار مهاجمي الأهلي في إنهاء الهجمات.
وتسبب انخفاض مستوى الأهلي بالشوط الثاني اليوم، أمام إنبي...
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