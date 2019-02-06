بالصور.. بيراميدز يعلن وصول دياز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن بيراميدز وصول مديره الفني الأرجنتيني الجديد رامون دياز إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، لتولي قيادة الفريق الوليد هذا الموسم خلال الفترة المقبلة.

وكان تركي آل الشيخ مالك بيراميدز أكد أن تكلفة رامون دياز ومساعديه لعام ونصف، في حال مدد التعاقد للسنة القادمة، تتجاوز سبعة ملايين دولار.

وأعلن أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أمس الثلاثاء، أن عقد رامون دياز (59 عامًا) سيكون الأغلى في تاريخ الكرة المصرية.

يُذكر أن بيراميدز يحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة بعد خوض 21 مباراة، خلف الزمالك المتصدر بـ45 نقطة من 18 لقاء.