أمير مرتضى يلمح إلى دهشته من الهدف الملغي لإنبي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ألمح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، إل دهشته من القرارات التحكيمية في مباراة إنبي والأهلي، التي تم خلالها إلغاء هدف للفريق البترولي.

ونشر أمير مرتضى صورة لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أمام غرفة الحكام بعد نهاية المباراة، وعلق عليها مندهشًا: "من أمام غرفة حكام النادي الأهلي!!!".

من جانبه، كتب شقيقه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة السابق تغريدة عبر حسابه على تويتر ساخرًا: "هو في تحكيم أحسن من كده؟".

وكان إنبي أحرز هدفًا أمام الأهلي في الرمق الأخير من المباراة عن طريق قائد الفريق رامي صبري، لكن حكم الراية ألغى الهدف بداعي وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة (2-1) على ملعب بتروسبورت مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة بينهما من الأسبوع الـ13 للدوري المصري التي يتصدره حاليًا نادي الزمالك.