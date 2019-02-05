روني: أستطيع العودة إلى الدوري الإنجليزي

واين روني لاعب دي سي يونايتد الامريكي

كتب- محمد معتز صلاح الدين

تحدث واين روني، قائد دي سي يونايتد الأمريكي عن عودته للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"،و أكد أنه مازال يستطيع اللعب في البريميرليج.

حيث قال لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق في تصريحات لشبكة " سكاي

سبورتس" البريطانية " أعلم جودة البريميرليج والمطلوب من أجل اللعب هناك، لدي القدرة من أجل اللعب هناك مجددًا".

وأضاف "لدي توقعات وثقة عالية بنفسي، جاءت للدوري الأمريكي

وأعتقد أنها كانت مقاجأة للناس التي كانت ترى أنه من الإنصاف ان اتوقف عن اللعب وأكتفي بما قدمته".

وأنتقل روني إلى الدوري الأمريكي مطلع الموسم الجاري من إيفرتون، وسجل 12 هدفًا في أول موسم له مع دي سي يونايتد، وكان مرشحًا للحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم.