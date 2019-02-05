شاهد.. راموس يشعل تويتر قبل الكلاسيكو

كتبت: سارة جاب الله

عبر مدافع نادي ريال مدريد الاسباني سيرجيو راموس عن سعادته بحصوله على فرصة جديدة للعب الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة غداً الأربعاء علي ملعب "الكامب نو".

و اشعل المدافع الاندلسي حماس

جمهور ريال مدريد من خلال حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل، بعدما نشر تغريدة وكشف من خلالها عن حبه لخوض المواجهاتضد برشلونة قائلاً: "مستعدون ... أنا احب تلك المباريات".

و يسعى ريال مدريد للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الكامب نو لتجعل موقعة الإياب في السانتياجو بيرنابيو أسهل على الفريق الملكي، لكي يتمكن في نهاية المطاف من الصعود للنهائي على حساب البارسا.