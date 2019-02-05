إبراهيم فايق: إلغاء هدف إنبي قرار سليم

علق الإعلامي إبراهيم فايق على قرار حكم مباراة الأهلي وإنبي، بإلغاء هدف التعادل لصالح الفريق البترولي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز.
وكان حكم المباراة محمد الصباحي ألغى هدف رامي صبري مدافع انبي بداعي التسلل في نهاية اللقاء، في قرار أثار جدل واسع.
وأكد فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"
وأشار إلى إنه يعد القرار صحيح، مشدداً إنه رأى الكرة أكثر من مرة، ومستعد لأي هجوم تجاهه بعد تصريحه بصحة إلغاء الهدف.
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