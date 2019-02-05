رياضة | ثورة في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثورة في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما أن هاري ماجواير، وميلان سكرينيار وأليسّيو رومانيولي من ضمن أهداف يونايتد أيضاً لمركز قلب الدفاع، بالإضافة إلى توبي ألدرفيلد الذي مازال خياراً متاحاً بسعر أقل من بقية الأهداف.
يونايتد يأملون بإغراء نابولي بعرض مادي كبير في الصيف القادم. وتشير مصاردنا إلى أن كوليبالي لديه رغبة بالانتقال إلى بريميرليج.
وأشارت التقارير إلى أن إد ودارد، المدير التنفيذي للشياطين الحمر، مستعد لتمويل مبلغ ضخم من أجل التعاقد مع أحد أسماء الدفاع الكبيرة والمميزة.
وصار إد ودوارد على استعدادٍ لدفع مبلغ 100 مليون جنيه استرليني من أجل رافاييل ڤاران في حالة موافقة ريال مدريد على بيعه في الصيف المقبل.
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