رياضة | ثورة في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، فإن مركز قلب الدفاع هو الأولوية لـ مانشستر يونايتد الانجليزي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقًا لما ذكرته "إيفينينج ستاندارد" فإن خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الايطالي كان الهدف الأساسي في يناير، ويونايتد يخطط للعودة بعرض قوي من أجل المدافع السنغالي.

كما أن هاري ماجواير، وميلان سكرينيار وأليسّيو رومانيولي من ضمن أهداف يونايتد أيضاً لمركز قلب الدفاع، بالإضافة إلى توبي ألدرفيلد الذي مازال خياراً متاحاً بسعر أقل من بقية الأهداف.

يونايتد يأملون بإغراء نابولي بعرض مادي كبير في الصيف القادم. وتشير مصاردنا إلى أن كوليبالي لديه رغبة بالانتقال إلى بريميرليج.

وأشارت التقارير إلى أن إد ودارد، المدير التنفيذي للشياطين الحمر، مستعد لتمويل مبلغ ضخم من أجل التعاقد مع أحد أسماء الدفاع الكبيرة والمميزة.

وصار إد ودوارد على استعدادٍ لدفع مبلغ 100 مليون جنيه استرليني من أجل رافاييل ڤاران في حالة موافقة ريال مدريد على بيعه في الصيف المقبل.