رياضة | تركي آل الشيخ يعلن وصول دياز لقيادة بيراميدز (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يعلن وصول دياز لقيادة بيراميدز (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الأرجنتيني رامون دياز إلى مطار القاهرة مساء اليوم قادما من لندن حيث وصل في تمام التاسعة مساء وذلك لقيادة نادي بيراميدز وبدء مهمته مع الفريق.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز فيديو لوصول رامون دياز منذ ساعات لمطار القاهرة الدولي.

وسيقود دياز تدريبات الفريق عقب عودة اللاعبين للمران غدا بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد الفوز علي الداخلية بهدفين في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعقد المدير الفني جلسة مع حسام البدري رئيس النادي وأحمد حسن المشرف على الكرة من أجل إيضاح الأمور الخاصة بالفريق للمدير للفني.