رياضة | سولاري يعثر على الحل السحري لإيقاف ميسي

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، يفكر في الإعتماد على نجم الوسط ماركوس يورينتي من أجل إيقاف نجم برشلونة ليونيل ميسي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لاعب خط وسط ريال مدريد ماركوس يورنتي سيدخل إلى التشكيلة الأساسية من قبل سانتياجو سولاري، مع مهمة اللعب ضد ليونيل ميسي.

وسيدخل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة ميسي الى تشكيلة البارسا في الكلاسيكو، ويمكن استخدام يورنتي كطريقة لمحاولة إيقاف اللاعب.

في المرة الواحدة التي لعب فيها اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً ضد برشلونة في ملعب كامب نو، نجح فريقه السابق ألافيس في إحداث مفاجأة حيث فاز 2-1 على برشلونة.

وفي نفس الموسم، واجه ميسي مرتين أيضاً، حيث فاز الفريق الكتالوني بمباراتي في إستاديو دي منديزوروزا وإستاد فيسينتي كالديرون بنتيجة 6-0 و3-1 على التوالي.

وقد وضع سولاري ثقته في لورينتي ، الذي تنافس مع كاسيمرو كلاعب خط وسط سجل الاسباني في مباراة الإياب في جيرونا في الجولة الأخيرة من كأس الملك ، واستراح في مباراة الفريق الأخيرة ضد ألافيس ، وربما سيشارك في مباراة يوم الأربعاء في الكامب نو.