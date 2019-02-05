رياضة | أمير مرتضي يوجه رسالة نارية للأهلي بعد الفوز على إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضي يوجه رسالة نارية للأهلي بعد الفوز على إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بناد الزمالك رسالة ساخرة بعد فوز الأهلي مساء اليوم على إنبي 2-1 بالدوري.

ونشر أمير مرتضى على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي واقفًا بجوار غرفة الحكام في ملعب بتروسبورت بعد انتهاء المباراة، وكتب على الصورة "من أمام غرفة حكام النادي الأهلي".

وكانت مباراة الأهلي قد شهدت جدلاً كبيراً على المستوي التحكيمي بسبب قرارات الحكم محمد الصباحي ومعاونيه، أبرزها طرد اللاعب أحمد رفعت وإلغاء هدف للفريق البترولي بداعي التسلل.