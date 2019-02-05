رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019.. حسم مشاركة ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019.. حسم مشاركة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير نادي برشلونة بفارغ الصبر موعد إنطلاق مباراة البارسا مع ريال مدريد في الكلاسيكو الذي سيجمعهما على ملعب الكامب نو يوم غدٍ الأربعاء في ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وفيما يلي نرصد لكم عبر تقرير موقع "الخليج 365 الرياضي" أبز أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء:

1- فالفيردي يعلن قائمة برشلونة للكلاسيكو... مفاجأة من العيار الثقيل

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني قائمة البلوجرانا المستدعاة لخوض مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد ، غدًا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة برشلونة مفاجآت مدوية بعدما استدعى فالفيردي نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ، بينما تم استبعاد عثمان ديمبيلي لعدم تماثله الشفاء بنسبة 100%.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن، إيناكي

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، سيرجيو روبيرتو، لينجليت، موريلو، جوردي ألبا، فيرمايلين

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، ألينا، فيدال

خط الهجوم: سواريز، ميسي، مالكوم، بواتينج

2- ميسي يحسم قرار مشاركته أمام ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة هو من سيحسم قرار مشاركته أمام ريال مدريد غدا في مباراة ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ميسي هو من سيحدد قدرته على خوض مباراة الكلاسيكو وإن كان الأفضل تجنب المخاطرة به حتى لا يتعرض لضربة جديدة.

وشارك ميسي في تدريبات الفريق اليوم رفقة زملائه، دليل على استعداداته للمشاركة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

وكشفت الصحيفة عن رغبة ميسي في خوض مباراة ريال مدريد بسبب عشقه لكرة القدم بالإضافة إلى عدم خوضه لكلاسيكو الدور الأول بالليجا.

3- برشلونة يخطط لإبرام أغلي صفقة في تاريخه

دخل الجناح المصري، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، دائرة إهتمام نادي برشلونة الاسباني، الذي يرغب في الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية نقلًا عن موقع "دون بالون" الاسباني أن نادي برشلونة الاسباني يستهدف التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح، قد يكون الخيار الأمثل للنادي الكتالوني في حال رحيل عثمان ديمبيلي عن الفريق في ظل عدم تأقلم اللاعب الفرنسي مع الأجواء في كامب نو، إلى جانب إثارته للجدل بسلوكياته غير الاحترافية.

وأشار موقع "دون بالون" أن محمد صلاح يرغب في اللعب بجوار نجم برشلونة، ليونيل ميسي في مرحلة ما بمسيرته الكروية، بالإضافة لمرافقة زميله السابق في ليفربول، فيليبي كوتينيو، لكن الصفقة قد تكلف برشلونة 180 مليون يورو.

4- 3 مفاجآت في قائمة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" القوائم الرسمية للأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تستعد لخوض مواجهات دور الـ16 بالبطولة.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن قائمة برشلونة شهدت استبعاد ثلاثة لاعبين وهم منير الحدادي الذي رحل إلى إشبيلية ودينيس سواريز المنتقل للإعارة لصفوف أرسنال الإنجليزي، بجانب خروج المصاب رافينيا.

واضافت الصحيفة، أن فالفيردي المكدير الفني للفريق قرر ضم الثلاثي الجديد، المهاجم برينس بواتينج والمدافع موريلو بالإضافة للسنغالي الشاب موسي واغي.

5- عاجل.. تصريحات فالفيردي عن ميسي تُرعب جماهير برشلونة

تشعر جماهير نادي برشلونة بالقلق، بعد التصريحات التي أدلي بها أرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الكتالوني عن ليونيل ميسي، قبيل مواجهة ريال مدريد غدًا، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة :" إذا كان ميسي جاهزًا فهو سيشارك أمام ريال مدريد، وإذا لم يكن كذلك فهو لن يلعب أبدًا".

وأضاف مدرب البلوجرانا :" لا أريد المخاطرة بأي لاعب مصاب، فالفريق لديه مباريات مهمة قادمة سواء في الكأس أو الدوري أو دوري أبطال أوروبا".

6- انفراجة في أزمة "ألبا" مع برشلونة

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن تطورات جديدة في عملية تمديد عقد جوردي ألبا مع برشلونة خلال الفترة الحالية.

واشارت الصحيفة، إلى أن وكيل أعمال جوردي البا فيسنتي فوريس اجتمع مع النادي في الأسبوع الماضي وتم التوصل لاتفاق شبه رسمي بين الطرفين.

واضافت الصحيفة، أنه تم التوصل لاتفاق حول مدة العقد الجديد الذي سيمتد حتى عام 2024 مع زيادة راتب اللاعب السنوي ولكنه حتي الآن لم يتحدد الراتب الجديد

7- سر فشل مفاوضات برشلونة مع دي ليخت

فجرت تقارير صحفية إسبانية عن سر تأخر تعاقد برشلونة مع دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي في الفترة الماضية.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن رايولا وكيل أعمال دي ليخت هو المتسبب الأول في تأخر الصفقة خلال الفترة الماضية بسبب طلبه الحصول على عمولة كبيرة.

واضافت الصحيفة، أن رايولا وكيل أعمال اللاعب الهولندي طلب من برشلونة 10 مليون يورو قبل أسابيع كعمولة مقابل نقل دي ليخت إلى الكامب نو.

8- ديمبلي "ليون" خطر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي موسى ديمبيلي نجم ليون الفرنسي بدأ عام 2019 بأفضل شكل ممكن مما يعتبر دفعة قوية للفريق الفرنسي قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وتحدثت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن الفترة الرائعة التي يعيشها ديمبيلي، حيث سجل أربعة أهداف في المباريات الخمسة الأخيرة أمام تولوز وسانت إيتيان وباريس سان جيرمان فضلاً عن تسببه في ركلة الجزاء التي سجلها نبيل فقير ومنحت ليون الفوز أمام العملاق الباريسي ليشكل قوة هجومية ضاربة لفريق الرون في صراعه الشرس مع ليل على وصافة الدوري الفرنسي.

9- مفاجأة نارية في أخر تطورات موقف ميسي من الكلاسيكو

فجرت صحيفة سبورت الكاتالونية مفاجأة جديدة بشأن موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، من المشاركة أمام ريال مدريد، غدا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأشارت صحيفة سبورت إن ميسي هو من سيحدد قدرته على خوض مباراة الكلاسيكو، وإن كان الأفضل تجنب المخاطرة به، حتى لا يتعرض لضربة جديدة.

وغاب ميسي عن مران الفريق الكتالوني، أمس الإثنين، ضمن استعدادات البلوجرانا للكلاسيكو، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام فالنسيا، مساء السبت، في الجولة الـ22 من الليجا.

10- مخطط سولاري لإيقاف خطورة برشلونة في الكلاسيكو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن مخطط سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد لتحقيق الفوز على برشلونة في موقعة كأس إسبانيا، غدا الأربعاء.

ووضع سولاري خطة من أجل إيقاف خطورة "جوردي ألبا" في مباراة الغد في كأس ملك إسبانيا.

ويعد ألبا هو أحد المفاتيح التي يعتمد عليها المدرب فالفيردي في تشكيل برشلونة لبناء الهجمات على مرمى الخصم.