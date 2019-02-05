رياضة | رامون دياز يصل القاهرة لقيادة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامون دياز يصل القاهرة لقيادة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل الأرجنتيني رامون دياز إلى مطار القاهرة مساء اليوم قادما من لندن حيث وصل في تمام التاسعة مساء وذلك لقيادة نادي بيراميدز وبدء مهمته مع الفريق.
وسيقود دياز تدريبات الفريق عقب عودة اللاعبين للمران غدا بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد الفوز علي الداخلية بهدفين في مسابقة الدوري الممتاز.
ويعقد المدير الفني جلسة مع حسام البدري رئيس النادي وأحمد حسن المشرف على الكرة من أجل إيضاح الأمور الخاصة بالفريق للمدير للفني.
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